Şanlıurfa'da 20 Metrelik Sondaj Kuyusuna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Eyyübiye'de 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiyenin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 00:44
Eyyübiye'de itfaiyenin 5 saatlik başarılı müdahalesi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Mahalle sakinleri kuyudan gelen köpek seslerini duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 70 santim genişliğindeki ve 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarmak için harekete geçti. Ekiplerin yoğun ve dikkatli çalışması sonucu kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

Kurtarılan yavru köpek, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salıverildi. Mahalle sakinleri de başarılı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

