Karabük Eflani'de İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Karabük'ün Eflani ilçesi Hacışaban köyünde Ali ve Satılmış Bozkurt'a ait iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 23:40
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde, Ali ve Satılmış Bozkurt kardeşlere ait iki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Yangının seyri ve müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, destek için Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Yangının çevredeki diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar evlerdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

