Karabük Eflani'de İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde, Ali ve Satılmış Bozkurt kardeşlere ait iki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Yangının seyri ve müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, destek için Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Yangının çevredeki diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar evlerdeki eşyaları dışarı çıkardı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

