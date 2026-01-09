Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 692 Hap, 1 Tutuklama

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da Jandarma ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramada 3 bin 692 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayın ardından gözaltına alınan H.Ş.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

