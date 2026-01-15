Afyonkarahisar Emirdağ'da Hurdaya Dönen Skoda (06 AK 4479): Sürücü Yaralandı

Emirdağ çıkışında 06 AK 4479 plakalı Skoda bariyerlere ve beton direğe çarparak hurdaya döndü; sürücü yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:51
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:13
Afyonkarahisar Emirdağ'da Hurdaya Dönen Skoda (06 AK 4479): Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da Hurdaya Dönen Skoda (06 AK 4479): Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 AK 4479 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç önce bariyerlere, ardından beton direğe çarparak hurdaya döndü. Kazada kopan bariyerler aracın içine girerken, sürücü şans eseri kazayı hurdaya dönen araçta yaralı olarak atlattı.

Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK ÖNCE BARİYERLERE ARDINDAN BETON DİREĞE ÇARPARAK DURABİLEN...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK ÖNCE BARİYERLERE ARDINDAN BETON DİREĞE ÇARPARAK DURABİLEN SKODA MARKA OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ŞANS ESERİ HURDAYA DÖNEN ARAÇTA YARALI OLARAK ÇIKTI.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK ÖNCE BARİYERLERE ARDINDAN BETON DİREĞE ÇARPARAK DURABİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları