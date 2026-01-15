Afyonkarahisar Emirdağ'da Hurdaya Dönen Skoda (06 AK 4479): Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 06 AK 4479 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç önce bariyerlere, ardından beton direğe çarparak hurdaya döndü. Kazada kopan bariyerler aracın içine girerken, sürücü şans eseri kazayı hurdaya dönen araçta yaralı olarak atlattı.
Yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
