Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: Yaklaşık 3 Milyon Lira Çalındı

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki kuyumcuda maskeli şüpheli, silahla yaklaşık 3 milyon lira değerinde altını alıp kaçtı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 00:02
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: Yaklaşık 3 Milyon Lira Çalındı

Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu

Maskeli şüpheli yaklaşık 3 milyon liralık altınla kaçtı

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi, kuyumcuda müşteri olduğu sırada iş yerine girerek silahıyla iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibi sakin kalarak, zanlının verdiği çantaya altınları doldurdu. Şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basılması üzerine kısa sürede polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girmesi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar ve içeride iş yeri sahibiyle konuşan müşteri kadının panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Bahçelievler’de kuyumcuda silahlı soygun: Yaklaşık 3 milyon liralık altın çalındı

Bahçelievler’de kuyumcuda silahlı soygun: Yaklaşık 3 milyon liralık altın çalındı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları