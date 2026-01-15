Gebze'de kebapçıya kurşun yağmuru: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçıya saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi; 2 kişi yaralandı, olay yerinde 19 mermi çekirdeği bulundu.

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına, içinde vatandaşların bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi.

Hafif ticari araçla olay yerine gelen şüpheliler, restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda iş yerinde bulunan M.C.P. ve M.C.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri, saldırganların hafif ticari araçla geldiği ve saldırının ardından kaçtığı yönünde bilgi üzerine olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları