Mardin Ömerli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat karayolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71), Rabia Ö. (25), Ferhan Ö. (31), Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

