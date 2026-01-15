Mardin Ömerli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:57
Mardin Ömerli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Mardin Ömerli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ömerli-Midyat karayolunun kırsal Yaylatepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Hıdır Ö. (71), Rabia Ö. (25), Ferhan Ö. (31), Sultane Ç. (61) ve Aydın S. (37) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN ÖMERLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ...

MARDİN’İN ÖMERLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.

EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE, ÖMERLİ-MİDYAT KARA YOLUNUN KIRSAL YAYLATEPE MAHALLESİ MEVKİSİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları