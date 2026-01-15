Mardin'de kireç fabrikasında yangın söndürüldü

Mardin Artuklu Çiftlikköy'de kireç fabrikasında çıkan yangın söndürüldü; can kaybı yok, fabrikada maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:55
Olay yerine itfaiye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan bir kireç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanların ilk müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından bölgede kapsamlı soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları