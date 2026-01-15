Mardin'de kireç fabrikasında yangın söndürüldü

Olay yerine itfaiye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan bir kireç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanların ilk müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından bölgede kapsamlı soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililerce inceleme başlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.