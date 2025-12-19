Afyonkarahisar Şuhut'ta şarampole devrilen otomobil: 2 yaralı
Kaza Detayları
Kaza, Şuhut ilçesi Arızlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.P. idaresindeki 20 F 6958 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole devrildi.
Yaralılar ve Müdahale
Kazada sürücü B.P. ile araçta bulunan O.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme
Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI