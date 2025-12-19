DOLAR
Afyonkarahisar Şuhut'ta şarampole devrilen otomobil: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sürücü B.P. ile O.G. yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:47
Kaza Detayları

Kaza, Şuhut ilçesi Arızlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.P. idaresindeki 20 F 6958 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücü B.P. ile araçta bulunan O.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

