Afyonkarahisar Şuhut'ta şarampole devrilen otomobil: 2 yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Şuhut ilçesi Arızlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.P. idaresindeki 20 F 6958 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücü B.P. ile araçta bulunan O.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

