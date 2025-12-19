DOLAR
Kocaeli TEM Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi: 2 Ağır Yaralı

Kocaeli'de TEM Otoyolu gişelerine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi; kazada 2 kişi ağır yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:45
Kaza Gebze OSB bağlantı yolunda meydana geldi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil gişelere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan ve ağır yaralanan kişiler için müdahale gerçekleştirdi.

Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

