Kocaeli TEM Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi: 2 Ağır Yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kaza Gebze OSB bağlantı yolunda meydana geldi

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) bağlantı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil gişelere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kullanılamaz hale geldiği olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan ve ağır yaralanan kişiler için müdahale gerçekleştirdi.

Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliği çalışmaları jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KOCAELİ'DE TEM OTOYOLU GİŞELERİNE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.