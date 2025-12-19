DOLAR
Sakarya Hendek'te Feci Kaza: D-100'de Yaya Hayatını Kaybetti

Sakarya Hendek D-100'de yolun karşısına geçen O.Y.'ye Mercedes çarptı; O.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:14
Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın boyutunu, aracın kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi gözler önüne serdi.

Kaza Detayları

Kaza, Beylice Mahallesi Düzce istikametinde, üst geçide yaklaşık 6 metre uzaklıkta bulunan D-100 karayolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y.'ye, E.K. idaresindeki 34 FDD 142 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından O.Y.'nin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi kazanın şiddetini ortaya koydu.

