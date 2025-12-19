DOLAR
Ankara'da Takside 15 Bin Lira Çalan Kadın Tutuklandı

Ankara'da ticari takside müşteri kılığına girip sürücünün 15 bin lirasını çalan T.K., kamera kayıtları ve polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:38
Ankara'da bir ticari taksiye müşteri gibi binen bir kadın, sürücüye ait 15 bin lira nakit parayı çaldı. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi ve yakalandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, şüpheli T.K., ticari taksinin ön koltuğuna oturarak çantasını kamufle aracı olarak kullandı. Araç içi kamera kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda T.K.'nin kolçak içerisinden 4 bin lira, torpido gözünden ise 11 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit parayı çaldığı belirlendi. Şüpheli, parayı aldıktan sonra soğukkanlılıkla araçtan indi.

Operasyon ve yasal süreç

Kimliği tespit edilen şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

