Kastamonu'da domuz avı faciası: Komşusunu öldüren sanığa 3 yıl 4 ay hapis

18 Eylül 2023 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Kaşçılar köyünde meydana gelen olayla ilgili dava sonuçlandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin yakınları duruşmaya katıldı ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Olayın seyri

İsmail Göloğlu, komşuları O.D. ve B.K. ile birlikte gece saatlerinde tarlada ekili mahsulleri korumak amacıyla domuz avına çıktı. Av sırasında O.D.'nin silahından çıkan kurşun, İsmail Göloğlu'na isabet etti. Göloğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve duruşma

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında O.D. ve B.K. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında ölenin yakınları ve avukatları hazır bulundu; aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Aile avukatı, dosya kapsamı, olayın oluş şekli, sanıkların beyanlarındaki çelişkiler ve tutumlarını gerekçe göstererek olayın taksir değil kasten ve tasarlayarak gerçekleştirildiğini savundu. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatını istedi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, O.D.'yi bilinçli taksirle adam öldürme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık B.K. hakkında ise beraat kararı verildi.

