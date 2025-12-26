DOLAR
Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 245 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirip 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:51
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüpheli olarak durdurulan yolcu otobüsünün içerisinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 245 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Gözaltı ve Açıklama

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konuldu. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

