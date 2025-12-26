Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 245 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde 245 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyon Detayları
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüpheli olarak durdurulan yolcu otobüsünün içerisinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 245 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Gözaltı ve Açıklama
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konuldu. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
AĞRI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL KONTROL UYGULAMASINDA, BİR YOLCU OTOBÜSÜNDE 245 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ.