Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Kişi Yaralandı

Ardantepe mevkiinde meydana gelen kazada yaralılar hastanelere sevk edildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Ardantepe mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LHL 23 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

