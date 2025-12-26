DOLAR
Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Kişi Yaralandı

Diyarbakır Çınar'da inşaat işçilerini taşıyan 34 LHL 23 plakalı minibüsün Ardantepe mevkiinde devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:09
Ardantepe mevkiinde meydana gelen kazada yaralılar hastanelere sevk edildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Ardantepe mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LHL 23 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

