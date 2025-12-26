Diyarbakır Çınar'da Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza detayları
Edinilen bilgilere göre, kaza Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun Ardantepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, 34 LHL 23 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın bildirimi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
