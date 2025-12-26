Bursa İnegöl’de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı
Mahmudiye mahallesi, Ertuğrulgazi caddesi — 18.30
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Olay, 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus C.(69) yönetimindeki 16 KPD 07 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Necla S. (59)'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
