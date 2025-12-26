DOLAR
Bursa İnegöl’de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bursa İnegöl'de Mahmudiye Mah. Ertuğrulgazi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçen Necla S. (59), 16 KPD 07 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:58
Mahmudiye mahallesi, Ertuğrulgazi caddesi — 18.30

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus C.(69) yönetimindeki 16 KPD 07 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Necla S. (59)'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

