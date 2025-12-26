Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümü: Kapıcı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde, bir sitenin boş dairesinde ölü bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun ile ilgili soruşturma sürüyor. Olay, Fabrika Mahallesi'ndeki binanın 8. katında meydana geldi.

Olayın tespit edilmesi

Sitedeki boş dairede genç kızın cansız bedeni bulunmasının ardından başlatılan incelemede, güvenlik güçleri olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarını yürüttü. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Şüphelinin yakalanması ve sevk

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site kapıcısı S.K., düzenlenen operasyonla Gaziantep'te yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

