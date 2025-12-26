Bursa İnegöl'de Kamyonet Yayaya Çarptı: Necla S. Yaralandı

Bursa İnegöl'de kamyonet yayaya çarptı

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde akşam saatlerinde kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yunus C. (69) yönetimindeki 16 KPD 07 plakalı kamyonet, cadde boyunca karşıdan karşıya geçmek isteyen Necla S. (59)'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

