Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Yasin T. yağış nedeniyle kullandığı 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Müdahale ve Soruşturma

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.