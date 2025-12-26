DOLAR
Nevşehir'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir Gülşehir Karayolu'nda yağış nedeniyle kontrolden çıkan 50 ACH 949 plakalı hafif ticari araç takla attı; sürücü Yasin T. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:58
Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Yasin T. yağış nedeniyle kullandığı 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Müdahale ve Soruşturma

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

