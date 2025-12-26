Akçaabat'ta çalıntı araç dehşeti: 24 yaşındaki Ramazan Altunay yaşamını yitirdi

Olayın detayları

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece kırmızı ışıkta motosikletiyle bekleyen Ramazan Altunay (24), arkasından hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Söğütlü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi.

Olayın ardından yakalanan sürücünün E.Y. (22) olduğu bildirildi. E.Y.'nin çarpmanın ardından yaklaşık 30 metre sürüklendiği kaydedildi. Kazada yaşamını yitiren Altunay, genç bir kurye olarak çalışıyordu.

Şüpheli hakkında iddialar

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca E.Y.'nin dün Trabzon'daki açık cezaevinden izinli olarak çıktığı iddia edildi.

Çalıntı araç ve benzinlik kamerası

İddialara göre olay, Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda başladı. Sürücünün aracı markete girerken terk ettiği sırada, arka koltukta oturan E.Y. bir anda öne geçip aracı çalıştırdı ve kaçtı. Çalınan araçla Akçaabat'a gelen E.Y., kırmızı ışıkta bekleyen Altunay'ın bulunduğu motosiklete çarptı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, pikapla istasyona gelen sürücünün markete girdiği ve kısa süre sonra araçta olmayan sürücünün kameralara bakınca durumun ortaya çıktığı görülüyor. İstasyon sahibi Onur Kobya olayı şöyle anlattı: "Gece saatlerinde bir araç istasyona yanaştı. Sürücü araçtan inerek markete girdi. Sonrasında bir anda araç çıkış yaptı. Şöför dışarı çıktığında 'Arabam yok' deyince kameralara baktık. Kamerayı incelediğimizde araçtaki başka bir kişinin arabayı alıp gittiğini gördük. Akaryakıt çalışanları şaka olduğunu düşünmüş çünkü arabayı alan kişi araçtaki arkadaşıydı. Baktık ki durum ciddi polise bilgi verdik. Aracı çalınan sürücü de istasyona gelen başka bir araçla gitti. Bir kaza olmuş çok üzüldük."

Cenaze ve aile

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Altunay'ın cenazesi Akçaabat ilçesi Doğanköy Mahallesi'ne getirildi. Topuzoğlu Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazında baba Hasan Altunay taziyeleri kabul etti.

Anne Ayşe Altunay ve ailenin diğer fertleri gözyaşlarıyla genç kurye Ramazan Altunay'ı son yolculuğuna uğurladı. Cenaze, aynı mahallede toprağa verildi.

