Saklıkent'te Gerçeğini Aratmayan Teleferik Kurtarma Tatbikatı

Saklıkent Kayak Merkezi’nde JAK, AFAD ve STK ekiplerinin katılımıyla 2 bin 200 rakımda teleferik kurtarma tatbikatı yapıldı; 14 kişilik mahsur senaryosu başarıyla yönetildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:46
Saklıkent'te Gerçeğini Aratmayan Teleferik Kurtarma Tatbikatı

Antalya’nın 2 bin 200 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezinde, muhtemel afet ve arıza durumlarında mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik kapsamlı bir Teleferik Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Komuta

Tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı önderliğinde AFAD, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve çeşitli STK’lara ait arama-kurtarma ekipleri katıldı. Uygulamayı İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Uslu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kurum yöneticileri birlikte izledi.

Senaryo ve Müdahale

Tatbikat, senaryo gereği teleferik hattında meydana gelen arıza sonucu mahsur kalan 14 vatandaş ihbarıyla başladı. Toplam 67 personelin katıldığı operasyon için ekipler hızla bölgeye yönlendirildi; oluşturulan komuta merkezinde bilgilendirme ve görev dağılımı yapıldıktan sonra kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma ekipleri, teleferikte mahsur kalan ve bazıları yaralı olan kazazedelere koordineli olarak ulaştı. Direklere tırmanma, ip ve kurtarma ekipmanları ile yapılan müdahale sonucunda kazazedeler güvenli şekilde aşağıya indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslara taşındı.

Tatbikatın Önemi ve Mesaj

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından konuşan İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, afetlere karşı sürekli hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

Afetlerle sürekli yüz yüze olduğumuz ülkemizde bunlarla mücadele etmenin de en güzel, en kolay yolu sürekli hazır bulunmaktır. Bu yaptığımız tatbikatlarla her türlü afete hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü tehdit ve tehlikelere karşı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umuyoruz ki doğal afetlerle veya bu tür kazalarla karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımız zaman da biz gerek kolluk kuvvetleri olarak gerek kurtarma ekipleri olarak gerek gönüllü kurtarma ekipleri olarak her zaman bu tip faaliyetlere hazırız

Tatbikat, kurumlar arası koordinasyonun ve hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koydu; bölgedeki yerli ve yabancı ziyaretçiler için güvenlik altyapısının güçlendirilmesine katkı sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

