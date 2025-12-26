DOLAR
42,91 -0,16%
EURO
50,59 0,57%
ALTIN
6.263,36 -1,51%
BITCOIN
3.734.127,5 0,98%

Söke'de Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Neolitik Parçalar Ele Geçirildi

Aydın Jandarma ekipleri Söke Sarıkemer'de düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda Roma ve Neolitik döneme ait eserler ele geçirildi; bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:47
Söke'de Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Neolitik Parçalar Ele Geçirildi

Söke'de tarihi eser operasyonu: 'Anadolu Mirası' kapsamında ele geçirme

Operasyonu Aydın İl Jandarma KOM ve Söke İlçe Jandarma yürüttü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde Söke ilçesinde operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde, S.B. (41) adlı şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Arama sonucunda 2 adet Roma Dönemi’ne ait pithos, 1 adet Neolitik Dönem’e ait kaide (plint) taşı ve 1 adet Neolitik Dönem’e ait Korint başlığı taşı olmak üzere farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan parçalar ele geçirildi.

Ele geçirilen parçalar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE SÖKE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ...

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE SÖKE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 'ANADOLU MİRASI' OPERASYONLARI ÇERÇEVESİNDE SÖKE İLÇESİNDE TARİHİ ESER OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Dron Destekli Denetim: Beton Mikserleri ve Hafriyat Kamyonlarına Sıkı Takip
2
Erzincan'da TEDAŞ Kavşağı'nda Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
3
Samsun'da 100 bin lira değerindeki motosiklet tarlada bulundu, zanlı parmak izinden yakalandı
4
Kars'ta Meydan Muharebesi Gibi Kavga: 7 Kişi Yaralandı
5
Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Çorum Merkezli 'Senet Hilesi'yle Milyonluk Dolandırıcılık: 7 Tutuklama
7
Malatya'da DEAŞ Operasyonu: İbrahim Burtakuçin Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı