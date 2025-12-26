Söke'de Tarihi Eser Operasyonu: Roma ve Neolitik Parçalar Ele Geçirildi

Söke'de tarihi eser operasyonu: 'Anadolu Mirası' kapsamında ele geçirme
Operasyonu Aydın İl Jandarma KOM ve Söke İlçe Jandarma yürüttü
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen 'Anadolu Mirası' operasyonları çerçevesinde Söke ilçesinde operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde, S.B. (41) adlı şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Arama sonucunda 2 adet Roma Dönemi’ne ait pithos, 1 adet Neolitik Dönem’e ait kaide (plint) taşı ve 1 adet Neolitik Dönem’e ait Korint başlığı taşı olmak üzere farklı dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan parçalar ele geçirildi.
Ele geçirilen parçalar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
