Akçadağ'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Yeni Barınma Alanı

Akçadağ'da Mevsimlik Tarım İşçileri 1. Etap Barınma Alanı Projesiyle işçilere hijyenik, güvenli ve düzenli yaşam alanı sağlanacak; Başkan Hasan Ulutaş çalışmaları inceledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:26
1. Etap Projesiyle hijyenik ve güvenli yaşam hedefleniyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Mevsimlik Tarım İşçileri 1. Etap Barınma Alanı Projesi kapsamında modern ve sağlıklı bir barınma alanı oluşturuluyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin hijyenik, düzenli ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti.

Ulutaş, projenin ilçede pilot uygulama kapsamında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Mevsimlik tarım işçilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla ilçemizde hayata geçirilen Mevsimlik Tarım İşçileri 1. Etap Barınma Alanı Projesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu proje sayesinde mevsimlik tarım işçilerimiz daha güvenli, düzenli ve insan onuruna yakışır bir barınma alanına kavuşacak"

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Ulutaş, projeye verdikleri desteklerden dolayı Malatya Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

