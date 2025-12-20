Akçadağ'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Yeni Barınma Alanı

1. Etap Projesiyle hijyenik ve güvenli yaşam hedefleniyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Mevsimlik Tarım İşçileri 1. Etap Barınma Alanı Projesi kapsamında modern ve sağlıklı bir barınma alanı oluşturuluyor.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ulutaş, projenin tamamlanmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin hijyenik, düzenli ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti.

Ulutaş, projenin ilçede pilot uygulama kapsamında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Mevsimlik tarım işçilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla ilçemizde hayata geçirilen Mevsimlik Tarım İşçileri 1. Etap Barınma Alanı Projesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu proje sayesinde mevsimlik tarım işçilerimiz daha güvenli, düzenli ve insan onuruna yakışır bir barınma alanına kavuşacak"

İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Ulutaş, projeye verdikleri desteklerden dolayı Malatya Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

