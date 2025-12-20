Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Operasyon sonucu cezaevi teslimi
Samsun'da aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (28) yakalandı.
Polisin takibi sonucu gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Soruşturmaya ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.
