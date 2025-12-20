DOLAR
Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan kişi yakalandı

Samsun'da Narkotik ekipleri, uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.A. (28)'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:53
Samsun'da uyuşturucudan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Operasyon sonucu cezaevi teslimi

Samsun'da aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (28) yakalandı.

Polisin takibi sonucu gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Soruşturmaya ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

