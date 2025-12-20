Isparta'da Döner Salonu Mühürlendi: Haşere ve Çiğ Tavuk İddiası

Belediye ekipleri iddiaları ihbar kabul edip denetledi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerel medyada ve vatandaş şikayetleriyle gündeme gelen iddiaları incelemek üzere harekete geçti. Söz konusu iddialar arasında pişmiş tavuk döner üzerine çiğ tavuk eti takıldığı ve restoran içerisinde haşerelerin görüldüğü yönündeki ifadeler yer aldı.

Zabıta ekipleri, Anadolu Mahallesi'ndeki ilgili döner salonuna giderek denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında işletmenin tezgahta döner takılı olmadığının ve ilaçlama belgesinin bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. Ancak yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız hizmet verdiği tespit edildi.

Ruhsatsız hizmet verme sebebiyle zabıta tarafından tutanak tutuldu ve işletme mühürlendi. Isparta Belediyesi ekipleri, kent merkezinde gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini artırdıklarını, eksiği bulunan işletmelere gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Vatandaş ihbarları etkin değerlendirildi

Belediye yetkilileri, yerel medya ve vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı. Denetimlerin, kent genelinde artan gıda zehirlenmesi vakalarına karşı önleyici tedbirler kapsamında sürdürüleceği ifade edildi.

YAPILAN DENETİMDE RUHSATSIZ HİZMET VERDİĞİ BELİRLENEN İŞLETME MÜHÜRLENDİ.