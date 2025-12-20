DOLAR
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrumundaki tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:39
Çınar Mahallesi, 10.30'da başlayan yangın söndürüldü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Çınar Mahallesi 752. Sokak üzerinde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman çevreye yayıldı.

Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

Olay çevresinde korku ve paniğe yol açarken, yetkililer yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi. Ancak atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

