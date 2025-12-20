DOLAR
Adana'da PTT kargo şoförü dolmuş şoförünü tehdit etti — Adli kontrol

Adana'da PTT kargo şoförü A.T.'nin dolmuş şoförü Ö.Y.'ye yönelik tehditleri sonrası gözaltına alındı; A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:13
Olay ve gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 17 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, 34 NSB 598 plakalı PTT kargo aracının sürücüsü A.T. (31) ile 01 M 0624 plakalı dolmuş şoförü Ö.Y. (32) arasında Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşandı.

İddiaya göre tartışma sırasında dolmuş sürücüsü PTT şoförüne 'oğlum git' diyerek küfür etti. Bunun üzerine PTT kargo sürücüsü 'sen bana oğlum diyemezsin' diyerek aracından indi ve dolmuşun önüne geçip 'hadi git, ben seni bitireceğim, bir daha kimseye oğlum deme' diyerek bağırdı.

Kavga ve soruşturma

Bir süre sonra dolmuştan inen şoför, PTT kargo sürücüsünün yanında bulunan başka bir şahıs tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her iki şoförü de gözaltına aldı. Dolmuş şoförü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, PTT kargo sürücüsü A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

