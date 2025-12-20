Bağcılar'da tekstil atölyesinde korkutan yangın

Atölye bodrumunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İstanbul Bağcılar’da, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 752. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atölyedeki yangın bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüyerek çevreyi yoğun dumanla kapladı. Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba göstererek kısa sürede müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yok, ancak atölyede yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

