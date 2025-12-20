DOLAR
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde bir binanın bodrumundaki tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:24
Atölye bodrumunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İstanbul Bağcılar’da, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 752. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atölyedeki yangın bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüyerek çevreyi yoğun dumanla kapladı. Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba göstererek kısa sürede müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yok, ancak atölyede yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

