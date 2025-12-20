Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 76 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Malatya'da polis ekipleri tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda alkol ele geçirildi.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, M.K. isimli şahsa ait ikamette arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 76 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.K. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
