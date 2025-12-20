DOLAR
Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu: 76 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, M.K.'nin ikametinde 76 litre etil alkol ele geçirildi; şahıs hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:46
Malatya'da polis ekipleri tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarda alkol ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, M.K. isimli şahsa ait ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 76 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.K. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

