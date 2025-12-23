Aksaray'da 4 aylık hamile kadın darp edilip sokağa atıldı

Olayın ayrıntıları

Aksaray'da 4 aylık hamile ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen Esma N. (39), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darbedilerek sokağa atıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında meydana geldi. Sokakta kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

AKSARAY’DA 4 AYLIK HAMİLE OLAN YABANCI UYRUKLU KADINI KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KİŞİ YA DA KİŞİLER DARP EDİP SOKAĞA ATTI.