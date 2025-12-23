DOLAR
Aksaray'da 4 aylık hamile kadın darp edilip sokağa atıldı

Aksaray'da yabancı uyruklu 4 aylık hamile Esma N., kimliği belirlenemeyen kişilerce darbedilip sokağa atıldı; komşular 112'yi aradı, kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 21:23
Olayın ayrıntıları

Aksaray'da 4 aylık hamile ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen Esma N. (39), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darbedilerek sokağa atıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında meydana geldi. Sokakta kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

