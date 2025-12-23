Ankara-Tripoli İş Jeti Falcon 50 (9H-DFJ) ile İrtibat Haymana'da Kesildi

Ankara-Tripoli seferi yapan iş jetinden irtibat kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yapılan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Bakan Yerlikaya, söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığını; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamadığını bildirmiştir.

Açıklamada, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu bulunduğu belirtilmiştir.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

