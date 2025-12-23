Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis — Avcılar ihaleye fesat davası

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis

Mahkeme kararı

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen Handan Toprak Benli ile 26 diğer sanığın yargılaması sonuçlandı.

Duruşmaya, aralarında Erkan Karaaslan ve Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı; bir kısım sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talep ettiler.

Mahkeme heyeti, Handan Toprak Benli hakkında 3 suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Benli hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi; üzerine atılı iki suçtan ise suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

İddianamede örgüt lideri olarak adı geçen Erkan Karaaslan hakkında mahkeme, 5 suçtan toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına; 1 suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; 2 suçtan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Diğer sanıklar da davada değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, ihaleye fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı; bu kişiler arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de bulunuyordu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erkan Karaaslan hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik suçlarından 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Sanık Handan Toprak Benli için ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik suçlarından 26 yıldan 113 yıla kadar ceza istenmiş; diğer 25 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

