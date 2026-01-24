Tekman Toptepe'de Gece Yarısı Yangın: Ekipler Yol Açıp Müdahale Etti
Olayın Detayları
Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi’nde gece 03.30 sıralarında Halis Çelik’e ait evin çatısında yangın çıktı. Mahalle yollarının kar yağışı sonrası kapanması, olay yerine ulaşımı güçleştirdi.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yol, Tekman Belediyesi'nin iş makineleriyle açılması sayesinde ekiplerin bölgeye ulaşmasına imkân sağladı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında bölgeye ulaşıp yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Hasar: Yangında evin çatı kısmı zarar gördü; can kaybı veya başka bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
Olayda, yerel belediyeler ile itfaiye ekipleri arasındaki koordinasyonun hızlı müdahaleyi mümkün kıldığı bildirildi.
