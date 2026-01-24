Arnavutköy'de Otomobil Su Kanalına Uçtu: Sürücü Hafif Yaralı

Arnavutköy Dursunköy-Baklalı yolu üzerinde gece meydana gelen kazada 34 ZN 9429 plakalı araç su kanalına ters uçtu; sürücü Seyit Ali Şekerci hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:58
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan kazada bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına ters şekilde uçtu. Olay, Arnavutköy Dursunköy - Baklalı yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 ZN 9429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Aracın yarısı suya saplanırken, araç içindeki sürücü Seyit Ali Şekerci yaralandı.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün hafif yaralı olduğu tespit edildi. Kazada, Şekerci'nin bagaj kısmından kendi imkânlarıyla araçtan çıktığı belirtildi.

Kaza gece gerçekleştiği için ilk müdahaleler akşam saatlerinde yapıldı; sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların aracı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye yeniden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gün ışığıyla birlikte ekipler kaza yerinde yeniden inceleme ve kontrol çalışması yürüttü.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

