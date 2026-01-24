Arnavutköy'de Otomobil Su Kanalına Uçtu: Sürücü Hafif Yaralı

Arnavutköy'de otomobil su kanalına ters uçtu

Gece saatlerinde meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, gece saatlerinde yaşanan kazada bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına ters şekilde uçtu. Olay, Arnavutköy Dursunköy - Baklalı yolu caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 ZN 9429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Aracın yarısı suya saplanırken, araç içindeki sürücü Seyit Ali Şekerci yaralandı.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün hafif yaralı olduğu tespit edildi. Kazada, Şekerci'nin bagaj kısmından kendi imkânlarıyla araçtan çıktığı belirtildi.

Kaza gece gerçekleştiği için ilk müdahaleler akşam saatlerinde yapıldı; sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların aracı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye yeniden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gün ışığıyla birlikte ekipler kaza yerinde yeniden inceleme ve kontrol çalışması yürüttü.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

İSTANBUL’UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK SU KANALINA TERS ŞEKİLDE UÇTU.