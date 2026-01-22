İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Kalkan ve Miğferleri ile 5 Binin Üzerinde Eser Ele Geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına darbe: Binlerce eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2026 yılı Ocak ayı içinde yürüttüğü operasyonlarda, farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyonlar kapsamında Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla ilçelerinde 2 ikamet ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 5.029 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin detayları

Bulunan eserler arasında; Osmanlı Dönemi, Yunan, Roma, Bizans, Artuklu Beyliği, Lidya, Frigya, Mısır, Trakya Krallığı gibi medeniyetlere ait 4.518 adet sikke, 149 adet ağırlık, 113 adet Osmanlı Dönemine ait berat-ferman, tasdikname ve şehadetname yer alıyor.

Ayrıca, Neolitik-Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na (M.Ö 3000’lü yıllar) tarihlenen 8 adet ok ucu, 39 adet pişmiş topraktan obje (kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başları), 8 adet el yazması Enam-ı Şerif/dua kitabı ele geçirildi.

Öne çıkan diğer buluntular arasında 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait kalkan ve miğfer grubu, 20. yüzyıl Milli Mücadele döneminde subaylara verilen İstiklal Madalyası ile birlikte subay kılıcı, berat, matara, dürbün ve fişek grubu ve 19. yüzyılda kullanılan kale tüfekleri de bulunuyor.

CITES kapsamında ele geçirilen nesli tehlike altındaki objeler

Operasyonda ayrıca, CITES Sözleşmesi kapsamına giren 59 adet obje (ayı postu, geyik ve dağ keçisi kafatası/boynuzu, caretta caretta kabuğundan mamul kalkan biçiminde obje, fildişinden yapılmış çeşitli objeler) ele geçirildi. Bu eserlerin yurt dışına çıkarılmasının engellendiği bildirildi.

Eserlerin teslimi

Operasyon sonucu ele geçirilen eserlerin teslim edileceği kurumlar arasında İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve operasyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

