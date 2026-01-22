İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Kalkan ve Miğferleri ile 5 Binin Üzerinde Eser Ele Geçirildi

Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; 5.029 eser ele geçirildi, aralarında Osmanlı kalkan ve miğferleri de var.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:45
İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Kalkan ve Miğferleri ile 5 Binin Üzerinde Eser Ele Geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığına darbe: Binlerce eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2026 yılı Ocak ayı içinde yürüttüğü operasyonlarda, farklı dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyonlar kapsamında Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla ilçelerinde 2 ikamet ve 1 iş yerine düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 5.029 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin detayları

Bulunan eserler arasında; Osmanlı Dönemi, Yunan, Roma, Bizans, Artuklu Beyliği, Lidya, Frigya, Mısır, Trakya Krallığı gibi medeniyetlere ait 4.518 adet sikke, 149 adet ağırlık, 113 adet Osmanlı Dönemine ait berat-ferman, tasdikname ve şehadetname yer alıyor.

Ayrıca, Neolitik-Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na (M.Ö 3000’lü yıllar) tarihlenen 8 adet ok ucu, 39 adet pişmiş topraktan obje (kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başları), 8 adet el yazması Enam-ı Şerif/dua kitabı ele geçirildi.

Öne çıkan diğer buluntular arasında 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait kalkan ve miğfer grubu, 20. yüzyıl Milli Mücadele döneminde subaylara verilen İstiklal Madalyası ile birlikte subay kılıcı, berat, matara, dürbün ve fişek grubu ve 19. yüzyılda kullanılan kale tüfekleri de bulunuyor.

CITES kapsamında ele geçirilen nesli tehlike altındaki objeler

Operasyonda ayrıca, CITES Sözleşmesi kapsamına giren 59 adet obje (ayı postu, geyik ve dağ keçisi kafatası/boynuzu, caretta caretta kabuğundan mamul kalkan biçiminde obje, fildişinden yapılmış çeşitli objeler) ele geçirildi. Bu eserlerin yurt dışına çıkarılmasının engellendiği bildirildi.

Eserlerin teslimi

Operasyon sonucu ele geçirilen eserlerin teslim edileceği kurumlar arasında İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve operasyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, FARKLI DÖNEMLERE AİT...

İSTANBUL’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, FARKLI DÖNEMLERE AİT BİNLERCE TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı
2
Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı
3
Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp
4
Sadettin Saran Davasında Ara Karar: Dosya Bilirkişiye Gönderildi
5
Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama
6
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok
7
Fatih Karagümrük'te Binada Yangın Paniği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları