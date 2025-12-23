DOLAR
Nevşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir Esentepe'de çıkan silahlı kavgada H.E. ağır yaralandı; şüpheli M.A. yakalanıp tutuklandı. Olay yerinde silah ve 2 bıçak bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:38
Nevşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde çıkan kavgada H.E. (44) silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, kendisini M.A. (27)'nin vurduğunu söyledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli M.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çevrede yapılan aramada olayda kullanılan silah ve 2 adet bıçak'ın yakın bir apartmanın bahçesinde bulunduğu bildirildi.

Gözaltılar ve Hastane Süreci

Olay yerinde bulunan P.C. (29), H.A. (45) ve K.P. (25) bilgi sahibi olarak tespit edilerek gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ağır yaralanan H.E., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

