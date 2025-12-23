Türkeli'de Kapanan Yol Gölete Dönüştü: Navigasyonla Gelen Sürücü Faciayı Kıl Payı Atlattı

Türkeli'de kapanan yol gölete çıktı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi’nde 5 Mart 2025 tarihinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yolun oluşturduğu gölet, aradan geçen 9 aya rağmen tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Gece navigasyonla yola giren sürücü faciadan döndü

Akşam saatlerinde navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle daha önce trafiğe kapatılan bu yola giren Onur Şentürk, gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark edemedi. Sürücü, son anda aracı durdurarak suya girmekten kurtuldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Uyarı eksikliği ve navigasyon riski

Olay, bölgede uyarı levhası ve yönlendirme eksikliği olduğu iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca kapalı yolların navigasyon sistemlerinde güncellenmemiş olmasının sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Heyelan sonrası Merkez ile Cayla mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kalmış ve ulaşım tamamen kesilmişti. Bölgede güvenlik önlemlerinin ve işaretlemenin acilen iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

