Türkeli'de Kapanan Yol Gölete Dönüştü: Navigasyonla Gelen Sürücü Faciayı Kıl Payı Atlattı

Sinop Türkeli'de 5 Mart 2025'te heyelanla kapanan yol gölete döndü; navigasyonla giren sürücü son anda suya girmekten kurtuldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:37
Türkeli'de Kapanan Yol Gölete Dönüştü: Navigasyonla Gelen Sürücü Faciayı Kıl Payı Atlattı

Türkeli'de kapanan yol gölete çıktı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi’nde 5 Mart 2025 tarihinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yolun oluşturduğu gölet, aradan geçen 9 aya rağmen tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Gece navigasyonla yola giren sürücü faciadan döndü

Akşam saatlerinde navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle daha önce trafiğe kapatılan bu yola giren Onur Şentürk, gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark edemedi. Sürücü, son anda aracı durdurarak suya girmekten kurtuldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Uyarı eksikliği ve navigasyon riski

Olay, bölgede uyarı levhası ve yönlendirme eksikliği olduğu iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca kapalı yolların navigasyon sistemlerinde güncellenmemiş olmasının sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Heyelan sonrası Merkez ile Cayla mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kalmış ve ulaşım tamamen kesilmişti. Bölgede güvenlik önlemlerinin ve işaretlemenin acilen iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

