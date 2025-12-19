DOLAR
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti

Sakarya Akyazı'da Mudurnu Deresi kenarındaki baraka yandı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, masa üzerinde çok sayıda alkol şişesi bulundu; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:15
Salihiye Mahallesi, Mudurnu Deresi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, alkol tüketenlerin adeta meskeni haline gelen bir baraka alev alev yandı.

Olay, Salihiye Mahallesindeki Mudurnu Deresi kenarında bulunan barakada meydana geldi. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede baraka içerisinde, masa üzerindeki çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti.

Yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

