Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
Salihiye Mahallesi, Mudurnu Deresi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, alkol tüketenlerin adeta meskeni haline gelen bir baraka alev alev yandı.
Olay, Salihiye Mahallesindeki Mudurnu Deresi kenarında bulunan barakada meydana geldi. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede baraka içerisinde, masa üzerindeki çok sayıda alkol şişesi dikkat çekti.
Yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
