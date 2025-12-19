Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 11 Yıl Hapis: Ampute Hükümlü Tekerlekli Sandalyeyle Cezaevine Sevk Edildi

Samsun'da ampute hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

Uyuşturucu ticareti suçundan verilen 11 yıl 7 ay 25 günlük ceza kesinleşti

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanıp mahkemece 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen, her iki ayağı olmayan 69 yaşındaki Savaş Ş., kaldığı özel bakımevinde yakalandı.

Atakum ilçesindeki özel bakımevinde İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, tekerlekli sandalyeyle Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savaş Ş. tutuklanarak yine tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü. Hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan Savaş Ş., gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 40 yılının cezaevlerinde geçtiğini söyledi.

