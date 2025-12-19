DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,03%
ALTIN
5.984,68 -0,44%
BITCOIN
3.781.070,71 -4,15%

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 11 Yıl Hapis: Ampute Hükümlü Tekerlekli Sandalyeyle Cezaevine Sevk Edildi

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası kesinleşen 69 yaşındaki ampute hükümlü Savaş Ş., tekerlekli sandalyeyle cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:11
Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 11 Yıl Hapis: Ampute Hükümlü Tekerlekli Sandalyeyle Cezaevine Sevk Edildi

Samsun'da ampute hükümlü tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

Uyuşturucu ticareti suçundan verilen 11 yıl 7 ay 25 günlük ceza kesinleşti

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanıp mahkemece 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen, her iki ayağı olmayan 69 yaşındaki Savaş Ş., kaldığı özel bakımevinde yakalandı.

Atakum ilçesindeki özel bakımevinde İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, tekerlekli sandalyeyle Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savaş Ş. tutuklanarak yine tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü. Hükümlü, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan Savaş Ş., gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 40 yılının cezaevlerinde geçtiğini söyledi.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 7 AY 25 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILIP CEZASI...

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 7 AY 25 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILIP CEZASI KESİNLEŞİNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARTILAN HER İKİ AYAĞI KESİK 69 YAŞINDAKİ SAVAŞ ŞİMŞEK, YAKALANIP TUTUKLANINCA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 11 YIL 7 AY 25 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILIP CEZASI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de Merdiven Boşluğuna Düşen 81 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
2
Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet: Zanlı Murat Dereli Tutuklandı
3
Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 11 Yıl Hapis: Ampute Hükümlü Tekerlekli Sandalyeyle Cezaevine Sevk Edildi
4
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
5
Sakarya'da 3 Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Şeyma Subaşı Hakkında Yakalama Kararı: "Ülkeme Döneceğim"

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül