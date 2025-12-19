DOLAR
Samsun'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü: Savcıdan Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürmekle suçlanan anne için savcı, TCK 82/1-d-e-f ve 53 gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:24
Samsun'da rehber öğretmen kızını boğarak öldürmekle yargılanan anne hakkında savcı, TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Olay

Olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

Soruşturma ve Otopsi

Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesiyle durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet olduğu ortaya çıktı.

Duruşma ve Mütalaa

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık, ikinci duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık, davanın ilk duruşmasında şu şekilde kendini savunmuştu: 'Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce ’intihar süsü’ vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum.'

Duruşmada tanıkların dinlenmesi ve dosyanın tamamlanmasının ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı ve sanık Sultan Günaydın'ın öz kızını öldürmek suçundan TCK'nın 82/1-d-e-f ve 53 maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ANNESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN TUBA GÜNAYDIN (34)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

