Sakarya'da 3 Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalananlardan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Yapılan aramalarda 95 gram sentetik cannabinoid maddesi, 31 gram aseton (uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen), 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ve 1 adet uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen pet şişe ele geçirildi.

Soruşturma ve işlemler

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay aranması olduğu tespit edildi. Toplam 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

