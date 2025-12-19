DOLAR
Sakarya'da 3 Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilen maddelerle 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:59
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalananlardan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Yapılan aramalarda 95 gram sentetik cannabinoid maddesi, 31 gram aseton (uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen), 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ve 1 adet uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen pet şişe ele geçirildi.

Soruşturma ve işlemler

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay aranması olduğu tespit edildi. Toplam 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

