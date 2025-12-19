DOLAR
Alanya'da 31 PAU 07 Plakalı Otomobil Motor Yangınıyla Alev Aldı

Alanya Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda 31 PAU 07 plakalı otomobilin motorunda yangın çıktı; itfaiye kısa sürede müdahale etti, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:41
Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda sürücü aracı kenara çekti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dün öğle saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. 31 PAU 07 plakalı ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

