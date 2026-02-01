Alanya'da Otomobil Refüjdeki Ağaca Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi sınırlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Olay saat 17.00 civarında D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve sürücünün durumu

Edinilen bilgilere göre, sürücü A.Y (34) idaresindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce kaldırıma, ardından refüjde bulunan ağaca çarptı ve takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma

Kazaya ait anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aracın kontrolden çıkış ve takla atma anları net şekilde yer aldı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

