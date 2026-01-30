Bolu'da 15 Günlük Su Sızıntısı: Katarlı Ev Sahibinin Yokluğu 6 Esnafı Mağdur Etti

Bolu'da 15 Günlük Su Sızıntısı Alt Kat İş Yerlerini Kullanılamaz Hale Getirdi

Olayın Detayları

Bolunun Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda, Katar uyruklu ev sahibinin yurt dışında olması nedeniyle yaklaşık 15 gündür müdahale edilemeyen su sızıntısı, alt kattaki iş yerlerini vurdu.

Edinilen bilgilere göre, dairede başlayan sızıntı ilk olarak bir pilavcı dükkanını etkiledi, ardından kırtasiye ve yanındaki börekçi dükkanına kadar yayıldı. Kırtasiye dükkanının tavanından damlayan sular, çok sayıda ürünü kullanılamaz hale getirdi.

Merdiven yardımıyla bakıldığında daire içinde yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su birikintisi tespit edildi. Suyun apartman girişine kadar ulaşması ve elektrik panolarına akması üzerine esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile SEDAŞ'a bildirdi.

Güvenlik Önlemi ve Esnafın Tepkisi

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik gerekçesiyle apartmanın elektriğini tamamen kesti. Elektrik kontağı tehlikesi nedeniyle dükkanların elektriği kesilen esnaf, ev sahibine telefonla ulaşıp durumu iletince, ev sahibinin iddiaya göre verdiği cevap "Yurt dışındayım, gelemem, bir şey yapamam" oldu.

Yaşanan zararın ardından etkilenen 6 esnaf, polise giderek şikayette bulundu.

