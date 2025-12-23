İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %90'a Ulaştı — Havadan Görüntüler

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşarak kent genelinde ulaşımı etkiledi. Havadan çekilen görüntüler, trafiğin geniş çaplı aksamasını gözler önüne serdi.

Görüntüler ne gösteriyor?

Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı.

Havadan alınan görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ağır ilerlediği net biçimde görüldü. Bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelirken, bu durum ara sokaklarda da yoğunluğun artmasına yol açtı.

Etki ve sonuç

Havadan çekilen kareler, İstanbul trafiğindeki kilometrelerce araç kuyruğu ve geniş çaplı tıkanıklığı açıkça ortaya koydu. Ulaşımda yaşanan aksama, sürücüler için uzun bekleyişlere neden oldu.

