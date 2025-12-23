DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,58 -0,52%
ALTIN
6.156,61 -0,87%
BITCOIN
3.741.524,24 1,12%

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %90'a Ulaştı — Havadan Görüntüler

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı; havadan çekilen görüntüler Cevizlibağ E-5'te kilometrelerce araç kuyruğunu ve ana arterlerdeki ağır ilerleyişi ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:07
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %90'a Ulaştı — Havadan Görüntüler

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu %90'a Ulaştı — Havadan Görüntüler

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşarak kent genelinde ulaşımı etkiledi. Havadan çekilen görüntüler, trafiğin geniş çaplı aksamasını gözler önüne serdi.

Görüntüler ne gösteriyor?

Özellikle ana arterler, çevre yolları ve bağlantı noktalarında araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Birçok noktada trafik neredeyse durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı.

Havadan alınan görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ağır ilerlediği net biçimde görüldü. Bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelirken, bu durum ara sokaklarda da yoğunluğun artmasına yol açtı.

Etki ve sonuç

Havadan çekilen kareler, İstanbul trafiğindeki kilometrelerce araç kuyruğu ve geniş çaplı tıkanıklığı açıkça ortaya koydu. Ulaşımda yaşanan aksama, sürücüler için uzun bekleyişlere neden oldu.

İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 90 SEVİYELERİNE ULAŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 90 SEVİYELERİNE ULAŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 90 SEVİYELERİNE ULAŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
3
Menteşe'de 3 Tekerlekli Scooter Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Yaralı
4
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Kokain Ele Geçirildi
5
Elkem Silicones'te patlama: Lyon yakınlarında 4 yaralı
6
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
7
Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 5 Kilo 815 Gram Eroin Ele Geçirildi

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar