Hakkari'de Jandarma Operasyonu: 5 Kilo 815 Gram Eroin Ele Geçirildi

Operasyon ve Zanlıların Yakalanması

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Geçimli köyü yol güzergâhında gerçekleştirilen yol kontrolünde sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararıyla araç durduruldu.

Arama, Narkotik ve Psikotrop Madde Arama Köpeği eşliğinde detaylı şekilde yapıldı. Yapılan aramada 5 paket halinde toplam 5 kilo 815 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL nakit para, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tablet ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucuya yönelik operasyonlarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

