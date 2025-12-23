DOLAR
Yenidoğan Çetesi davasında 7’nci duruşma — Sanık sayısı 61’e yükseldi

Yenidoğan Çetesi davasının 7’nci duruşmasında sanık sayısı 61’e çıktı, tutuklu ve tutuksuz sanıklar savunma verdi; duruşma yarına ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:46
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmal sonucu ölümlerine sebep oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasının 7’nci duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşmaya, aralarında 6’sı tutuklu olmak üzere bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Yoklamaların ardından dava dosyasına eklenen evrakların okunması ve sanık savunmaları alındı.

Dosya birleştirmesiyle sanık sayısı 61 oldu

Okunan belgeler sırasında, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve böylece sanık sayısının 61e yükseldiği bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin hazırlanan iddianamenin ana dava ile birleştirildiği belirtildi; iddianamede çete lideri olduğu ileri sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen şüphelilere yer verilmişti.

Sanık beyanları

Şeyhmus Çelik tutuklu sanık savunmasında şunları söyledi: "Opara bebek, Fırat Sarı tarafından Birinci Hastanesi’ne gönderildi ve Hakan Doğukan Taşçı tarafından teslim alındı. Fırat Sarı tutuklanmadan önce saçsız bir insanken, soruşturma sonrası peruk takmıştır. Opara bebek Beylikdüzü Medilife Hastanesi’ne sevk edildi. Ben hastanede olmadığım gün Opara bebek ex oldu. Bunu diğer sanıklarda belirtmiştir. Hakan Doğukan Taşçı ve diğer sanıklar arasında geçen konuşmamada bebeğin ben hastanede yokken öldüğü bellidir. Ben bebekleri öldürmedim bu bellidir. Tahliyemi talep ediyorum".

Hilda Keykubad ise, tutuksuz sanık olarak yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı: "Ben mesleğimin gerekliliğini en iyi şekilde yaptım. Evimi, eşimi, çocuğumu ihmal ettim ama hastalarımı ihmal etmedim. Hayatım boyunca, polis, adliye görmedim. Onurumla yaptığım mesleğimi ihmalden yargılanıyorum. Burada olmaktan utanıyorum, hicap duyuyorum, utanıyorum. Ben imzaladığım her evrakı ölen bebeklerin defin işlemleri tamamlansın diye, tedaviye gelen bebekler de iyileşsin diye imzaladım. Kaya bebek geldiğinde ben hastanede çalışmıyordum. Bebek Kaya hayatını kaybettikten sonra çalışmaya başladım. Bebek Kaya’nın ölüm belgesini doktorlar imzalamadı. Ben de bebek ortada kalmasın, evrakları eksik olmasın diye defin işlemleri için kendim imzaladım evrakları ve aileye teslim ettim. Bu aile şehir dışından gelmişti".

Duruşma, eksiklerin giderilmesi ve savunmaların tamamlanması için yarın saat 10.00a ertelendi.

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edildi

Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine devam edildi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

