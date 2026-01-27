Altınözü'de Odunluk Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Altınözü'de odunluk yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Hızlı müdahale olası hasarı önledi
Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı hızlı müdahale ile yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.
