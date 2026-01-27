Altınözü'de Odunluk Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Hatay Altınözü Tepehan Mahallesi'nde çıkan odunluk yangını, vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:39
Hızlı müdahale olası hasarı önledi

Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı hızlı müdahale ile yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

