Queensland'da hafif uçak kazası: Gold Coast yakınında 2 ölü, orman yangını

Queensland eyaletinde meydana gelen hafif uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada uçaktan yükselen alevler çevrede orman yangınına yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Yerel saatle 06.00 sularında, Gold Coast şehrinin kuzeyindeki özel bir pist olan Heck Field yakınlarında hafif bir uçak düştü. Kazada uçaktaki 73 yaşındaki pilot ile bir yolcu yaşamını yitirdi.

Yetkili açıklaması ve soruşturma

Polis yetkilisi Brett Jackson yaptığı açıklamada: "Bu kaza o kadar ciddi ki, 2 kişi de hayatta kalamadı. Planlanan uçuşun Tamworth yakınlarındaki küçük bir kasabaya olduğu bilgisine sahibiz. Seyahatin amacıyla ilgili bilgim yok. Bu soruşturmanın bir parçası olacak" dedi.

Yangına müdahale

Çarpmanın etkisiyle uçağı saran alevler orman yangınına neden oldu. İtfaiye ekipleri ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Polis, kazanın nedenine dair tahminde bulunmanın henüz erken olduğunu belirtti.

